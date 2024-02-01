Trabzonspor ile yol ayrımına giden Abdulkadir Ömür, Hull City'ye transfer oldu. Hull City ve Trabzonspor kulüpleri transferi duyurdu.

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Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor macerası sona erdi. Bordo-Mavililerde kadro dışı bırakılan milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor anlaşmayı duyurdu

Trabzonspor Kulübü'n den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon ligde 16 maça çıkan Abdülkadir Ömür gol sevinci yaşayamazken 6 asist yaptı.

Acun ılıcalı doğruladı

61saat'e konuşan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Potansiyeli yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Yüksek bir satış gerçekleşirse Trabzonspor'un da bu konuda faydalanmasını istedik. Güzel bir şekilde görüşmelerimiz sürdü. Abdülkadir Ömür'ün Avrupa hayali gerçekleşti. Sözleşmeye koyduğumuz sonraki satış maddesiyle Trabzonspor'un potansiyel gelir kaybı önlenmiş oldu. Çok mutluyuz. Başkan Ertuğrul Doğan'a yardımlarından ötürü teşekkür ediyorum."

"5 milyon euro'ya çıktık"

"Türkiye'den teklifler vardı Trabzonspor için gitmesinin faydalı olacağını düşünmedik. Son anda bonuslarla 5 milyon Euro'ya kadar çıktık. %50 Trabzon'da kaldı. Avrupa'dan teklifler oldu ancak Ömür bizimle olmayı tercih etti. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum"