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Netanyahu'ya şok: Görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdular

Netanyahu'ya şok: Görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdular

İsrail'de aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu bir grup Netanyahu'nun görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

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İsrail'de aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sağlığının kötüleşmesini" ve "ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini" gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, aralarında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz’un da bulunduğu 9 kişi, Netanyahu'nun görevden alınması için İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe sundu.

Netanyahu başbakanlık görevine uygun değil

Yüksek mahkemeye sunulan dilekçede, Netanyahu’nun başbakanlık görevine "uygun olmadığının ilan edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Dilekçede görev süresince cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan Netanyahu'nun açıkça "çıkar çatışması" yaşadığı kaydedildi.

Şahsi çıkarları ile hareket ediyor

Netanyahu’nun ülkenin, halkın, Gazze’deki İsrailli esirler ile ailelerinin menfaatinden ziyade şahsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği savunuldu.

Ayrıca, Başbakanın sağlığının kötüleştiğine dair işaretler olduğu ve bunun da görevden alınmasını gerektirdiğinin altı çizildi.

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