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ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı

ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacaklar

Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi işgalciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.

Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacaklar

Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Yahudi yerleşimci" değil "işgalci terörist"

Filistinlilerin gasp edilen topraklarına yerleştirilen Yahudilere, "yerleşimci" yerine "işgalci terörist" tanımlamasını defalarca kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisi hakkında da "Gerçekten çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist olarak tanımlayan, hatta jeostrateji üreten bir metin var burada." ifadelerini kullanmıştı. 

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