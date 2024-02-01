Al-Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye gol yağmuru

Messi'nin de forma giydiği Inter Miami, hazırlık maçında karşılaştığı Al-Nassr'a 6-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, hazırlık maçında Al-Nassr ile Inter Miami karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'daki Riyad Sezon Kupası'nda oynanan maçta, dünyanın en ünlü rekabetlerinden olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun takımlarına rağbet büyüktü.

Ronaldo tribünden takip etti, Messi maça yedekten girdi

Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo, görev alamadığı mücadeleyi tribünden takip etti. Maça yedek başlayan Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, ilk 12 dakikada 3 gol buldu. Karşılaşmanın 3. dakikasında Otavio, 10. dakikada ise Talisca'nın golleriyle 2-0 öne geçen Al-Nassr, Aymeric Laporte'nin 12. dakikada kendi yarı sahasından fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Messi'li Inter Miami'ye karşı 6 gol

Maçın 51. dakikasında Talisca penaltıdan bulduğu golle skoru 4-0 yaparken, Mohammed Maran 68. dakikada takımının 5. golünü kaydetti. Talisca, 73. dakikadaki 3. golüyle "hat-trick" yaptı ve Al-Nassr karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta bir başka Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, ABD'nin Inter Miami ekibini 4-3 mağlup etmişti. Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.