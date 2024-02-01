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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 107 noktada seçim işbirliği yapacak

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 107 noktada seçim işbirliği yapacak

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 107 seçim bölgesinde işbirliği yapma konusunda anlaştı.

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Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Gelecek Partisi ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde işbirliği yapılacak seçim bölgelerinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, iki partinin seçimde 107 noktada işbirliği yapmak konusunda anlaşmaya vardığı ve bunun partilerin genel merkezleri tarafından ilan edildiği belirtildi.

İlan edilen seçim bölgeleri içerisinde Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri de yer alıyor.

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