BIST 8.646
DOLAR 30,34
EURO 33,05
ALTIN 2.003,97
HABER /  DÜNYA

Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz

Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski Direktörü Carmi Gillon, insani felaketin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde "bir intikam savaşı" yürüttüklerini söyledi.

Abone ol

"Kanal 12" televizyonuna konuşan Gillon, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, "Biz bir intikam savaşına girdik ve yaşadığımız olaylar karşısında bu tamamen meşru" ifadesini kullandı.

İsrail'in söz konusu saldırılarıyla Hamas'ın büyük darbe aldığını savunan Gillon, Gazze Şeridi'nde bir güç boşluğu doğması halinde bunu yine Hamas'ın dolduracağını belirtti.

Gillon, Gazze'deki savaşın "sona erdiğine" işaret ederek, ordunun artık Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri getirmek için sahada çalışması gerektiğini ve "askeri baskının esirleri getirmek için tek yöntem olduğunu" söyledi.

Hamas'ın saldırısı İsrail'in istihbarat başarısızlığı

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği "sürpriz" saldırıyı "bir istihbarat başarısızlığı" olarak tanımlayan Gillon, "7 Ekim'i kimse hayal edemezdi. İsrailliler 2006'daki Lübnan savaşından itibaren tüm savaşlarını dışarıdan gelen roket ve füzeler üzerine yaptı. Bugüne kadar topraklarının işgalini, esir alınmayı ve bu biçimde öldürüleceklerini düşünmedi." diye konuştu.

Gillon, Gazze'deki savaşın devam etmesiyle Hamas'ın hazırlıklarının ortaya çıktığını ve "istihbarat başarısızlığının devasa olduğunun anlaşıldığını" ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı
Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı
Ünlülerin başı yapay zeka ile dertte!
Ünlülerin başı yapay zeka ile dertte!
Katar duyurdu! Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
Katar duyurdu! Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 107 noktada seçim işbirliği yapacak
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 107 noktada seçim işbirliği yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
AB'den Türkiye adımı! Tam 7,6 milyar euroluk destek
AB'den Türkiye adımı! Tam 7,6 milyar euroluk destek
ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı
ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı
Azerbaycan Avrupa Konseyi ve AİHM’den çekiliyor
Azerbaycan Avrupa Konseyi ve AİHM’den çekiliyor
ABD, Irak ve Suriye'de İran'a ait tesislere saldırı harekatının onaylandığını duyurdu
ABD, Irak ve Suriye'de İran'a ait tesislere saldırı harekatının onaylandığını duyurdu
TCMB Başkanı Erkan İspanya ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi
TCMB Başkanı Erkan İspanya ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi