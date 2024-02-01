Ünlülerin başı yapay zeka ile dertte!

Geçtiğimiz günlerde Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından yapay zeka kullanan bir web sitesi çetesinin, ünlülerin sahte görsellerini google'da paylaştığı ortaya çıktı.

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Hafta sonu Fandomwire adlı X hesabı, aktör John David Washington'ın yeni rolü haberini paylaştı. Ancak haberi paylaşırken kullandığı fotoğraf gerçek Washington'a ait değildi. Aktörün yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fotoğrafıydı.

Görseller Google arama sonuçlarında en üst sıralarda yer alıyor. Washington, görselleri oluşturulmuş tek ünlü değil.

Bill Skarsgård, Pedro Pascal, Shannon Sharpe ve Natalie Zea'nın görüntüleri için yapılan aramalarda da yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüler bulunuyor.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Google sözcüsü, arama sonuçlarını etkilemek için yapay zeka kullanmanın ve bunlarla içerik oluşturmanın spam politikasına dahil olduğunu söyledi.

Sözcü şirketin arama sonuçlarında spam ile mücadele etmek için otomatik sistemler kullandığını ve çalışmalar sonucunda belirli iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Tüm dünyada son birkaç yılda büyük artış gösteren yapay zeka, çok sayıda ünlüyü mağdur etti.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan fotoğraları sosyal medyada büyük ses getirmişti. Olaydan sonra X platformu şarkıcı hakkındaki tüm aramaları engelledi.

Sadece ABD’de 8.8 milyar dolarlık kayba sebep olan sahtekârların en yeni silahının yapay zeka olduğu düşünülüyor.

Duruma öfkeli olan ünlüler rıza dışı sanal çoğaltmaları hedefleyen "Yapay Zeka Dolandırıcılığına Hayır Yasası" gibi yeni yasaların gündeme gelmesini bekliyor.

KAYNAK: NTV