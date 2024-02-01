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Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı

Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı

Lewis Hamilton'un Ferrari ile anlaştığı ve 2025 yılından itibaren Ferrari adına yarışacağı netleşti.

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Formula 1'in ünlü pilotlarındanLewis Hamilton ile ilgili flaş bir transfer haberi duyuruldu.

Ferrari transferi gerçekleşti

Mercedes'in 39 yaşındaki Britanyalı pilotu Hamilton, Ferrari'ye transfer oldu.

Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak.


Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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