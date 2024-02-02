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Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i doğruladı: Asla söz konusu olmadı...

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i doğruladı: Asla söz konusu olmadı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadıklarına” ilişkin sözlerini doğruladı. Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş” dedi. Kılıçdaroğlu, yerel seçim sürecinde miting meydanlarında olmayacağını açıkladı.

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Eski CHP lideri, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün sorularını cevapladı. İyi Parti lideri Meral Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadıklarına” ilişkin sözlerini doğrulayan Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş” dedi.

Kılıçdaroğlu, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de “Türkiye’de hukuk düzeninin olmadığını, hukukun tamamen ayaklar altına alındığını, yargı düzeyinin de 100 yıllık cumhuriyetimizin korunan saygınlığının yerle bir edildiğini görüyoruz” diyerek eleştirdi.

Öte yandan eski CHP lideri, "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir” diyerek seçim sürecinde meydanlarda olmayacağını ifade etti.

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