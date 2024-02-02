Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı! Silahlı eğitim kampı için çiftlik aramışlar! Kur'an'ın içinde saklamış

İSTANBUL Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı emrini Moldova uyruku DEAŞ yöneticisi Adam Khamırzaev'in verdiği belirlendi. Khamırzaev'in ABD'de eylem yaptırmak istediği teröristleri eğitmek için İstanbul'da çiftlik aradığı tespit edildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada Kur'an-ı Kerim arasına saklanmış oturma izni bulundu.

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Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İfadelerinin alınması 9 saat sürdü

Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 9 saat ifadeleri alınan 34 şüpheliden 13'ü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan, aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 21 şüpheli ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, 34 şüpheliden aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 25 şüpheliyi "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutukladı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bir gün önce kilise etrafında keşif yapmışlar

Soruşturmada yeni bilgiler de ortaya çıktı. Tutuklama sevk yazısına göre, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan bir gün önce farklı bir araçla kiliseye giderek keşif yaptığı tespit edildi. Yazıya göre IŞİD üyesi Hamza kod adlı Amirjon Kholikov ve David Tanduev'ın olay günü Başakşehir'deki evlerinden çıkarak olay yerine yabancı plakalı araçla gitti, kiliseye uzak bir yere aracı park etti. Şüpheliler kilisenin girişinde Tuncer Cihan'ın kafasına vurarak önce yere düşürdü, ardından kilise içinde rast gele ateş etti.

Silahları tutukluluk yapmış

Şüpheliler Hamza Amirjon Kholikov ve David Tanduev, Başakşehir'den otomobille bölgeye geldi. Otomobili kiliseye yakın bir bölgeye bıraktıktan sonra tanınmamak için siyah giyimli ve yüzleri maskeli şekilde, yanlarında bulunan tabancalarla kilise kapısına geldikleri, bu sırada Tuncer Cihan’ın kiliseden içeriye girdiği, kiliseye önde giren şüpheli David Tanduev’in 7+1 kurşun alabilen 7.65 mm çaplı tabancanın kabzası ile önce ayine katılanların en arka sıralarında bulunan Tuncer Cihan’ın kafasına vurduğu, sonra kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığı, tabancanın ara ara tutukluluk yaptığı, şüpheli David Tanduev’in Tuncer Cihan’ın kafasına ateş ederek olay yerinde öldürdüğü, şüphelinin kilisede bulunanlara yönelik ateş etmeye devam etmek istediği, ancak tabancının ara ara tutukluluk yaptığı aktarıldı. Tabancaları tutukluluk yapan şüphelilerin, kiliseden çıkarak aynı otomobille olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Azmettirici Moldova uyruklu

Saldırıyı gerçekleştiren Tanduev ve Kholikov ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K. D.ve Temurbek M. U. E.'ın olaydan önce 5 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılarak Kayseri'ye gittikleri ve bir süre sonra tekrar İstanbul'a döndükleri değerlendirildi. Amırjon Kholikov ile bağlantılı olduğu düşünülen şüpheliler Lusup T., M. T. Ve Andrei Guzun da Başakşehir'de gözaltına alındı.

Türkiye'deki gruplara emir veren kişi

Sevk yazısında Guzun'un, hakkında 'Türkiye'de bulunan IŞİD sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani kod adlı Adam Khamırzaev olduğu değerlendirildi. Moldova uyruklu Andrei Guzun'dan alınan parmak izlerinin 2018 yılında Antalya'da gözaltına alınan Adam Khamırzaev ile aynı olduğu tespit edildi. Eylemi azmettirenin Andreı Guzun olduğu ifade edildi.

Silah eğitimi için çiftlik evi aranmış

Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev'in Temmuz 2023'te IŞİD üyelerine silahlar konusunda eğitim verip ABD'ye göndermek amacıyla İstanbul'da bir çiftlik evi aradığı ve silah bulma çabası içinde olduğu belirtildi. Mirzoev'in IŞİD sorumlularından olan Adam Khamirzaev'e rapor verdiği, Türkiye'de eylem yapmak için izin istediği ifade edildi.

Oturma izni Kur'an-ı Kerim'den çıktı

Yapılan çalışmaların devamında şüphelilerle irtibatlı oldukları değerlendirilen şüphelilerden Mukhammad K.M. ve İbrahim S. Başakşehir'deki evlerinde yakalandığı, evde yapılan aramalarda Kur'an-ı Kerim arasına gizlenmiş Kholıkov'a ait ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Savaşa gideceklerin el kitabı...

Şüphelilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adrei Guzun'un dijital materyallerinde yapılan ön incelemelerde dijital belge şeklinde kitapların bulunduğu, savaşa giden, gidecek olan kişilerin birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kitabın dijital hali, silahla ateş edilen videoların klip haline getirildiği ve telefonunda arama motorunda 'av malzemeleri' şeklinde arama yaptığı tespit edildi.

Bomba yapımını anlatan resimler bulundu

Gözaltına alınan şüphelilerden Zharaıdat E.'nin telefonunda yapılan incelemelerde ise DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağının resmi, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve bomba yapılışına ait resimler, Molotof kokteylinin yapımının anlatıldığı resimler olduğu tespit edildi.