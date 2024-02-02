Yeniden Refah Partisi ile AK Parti son kez görüştü! Pazar güne kadar süre verildi, İstanbul adayı hazır

31 Mart yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Taleplerin üzerinden son kez geçildi. Son karar Genel Başkanlara bırakıldı. Pazar gününe kadar süre verildi; anlaşma sağlanmazsa İstanbul adayı hazır. Hafta sonu yapılacak görüşmelerde bir değişiklik olmazsa Yeniden Refah Partisi İstanbul başta olmak üzere 3 büyük kentte adayını açıklayacak

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31 Mart yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni bir kez daha ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat görüştü. Görüşmede AK Parti, aday açıklanmayan illerden yeni öneriler getirdi. Ancak Yeniden Refah en baştaki şartlarında ısrar etti.

Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler

Görüşmenin ardından Doğan Bekin bir gazetecinin, "Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?" sorusuna, "Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız" yanıtını verdi.

İstanbul'dan aday çıkaracak mısınız?

Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusu üzerine de "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." ifadelerini kullandı.

Pazar gününe kadar süre verildi

AK Parti ve Yeniden Refah'ın, seçim iş birliği için gerçekleştirdiği görüşmede AK Parti, aday açıklanmayan illerden yeni öneriler getirdi. Ancak Yeniden Refah en baştaki şartlarında ısrar etti. AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi’nin tutumunu Erdoğan ile istişare edecek. Bu görüşmenin ardından AK Parti'nin tutumu en geç pazar günü Yeniden Refah Partisi’ne iletilecek.

5 Şubat'ta Erbakan açıklayacak

Yeniden Refah Partisi de AK Parti’nin kararını aynı gün toplanacak Başkanlık Divanı’nda ele alacak ve son kararını verecek. Alınan karar da 5 Şubat Pazartesi günü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Taleplerimizden geri adım yok

Yeniden Refah Partisi yetkilileri partilerinin ülke genelinde yüzde 5, İstanbul’da ise yüzde 7 oy potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, “Biz marjinal bir parti değiliz. Yükselen, yıldızı parlayan bir partiyiz. Prensiplerimizden, taleplerimizden geri adım yok” diyor.

Anlaşma sağlanmazsa İstanbul adayı hazır

Hafta sonu yapılacak görüşmelerde bir değişiklik olmazsa Yeniden Refah Partisi İstanbul başta olmak üzere 3 büyük kentte adayını açıklayacak. Parti yetkilileri isim vermiyor ancak İstanbul adayının hazır olduğunu belirterek, “Sürpriz bir isim, dengeleri değiştirecek bir aday olacak” diyor.