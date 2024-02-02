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Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Arda Güler ve Enes Ünal

Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Arda Güler ve Enes Ünal

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yapılan 20. haftanın erteleme maçında Real Madrid deplasmanda Getafe'yi 2-0 yenerek liderliğe oturdu. Arda Güler yedek beklerken Getafe'den ayrılarak İngiltere'nin Bournemouth takımına transfer olan Enes Ünal ise karşılaşmayı tribünden izledi.

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Real Madrid'in galibiyet gollerini 14. ve 56. dakikalarda "Joselu" lakaplı Jose Luis Mato Sanmartin attı.

Diğer yandan Real Madrid'in Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger ilk yarı sonunda sakatlanınca, ikinci yarı maça devam edemeyerek yerini Fransız Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Real Madrid'de kadroda yer alan Arda Güler yedek beklerken Getafe'den ayrılarak İngiltere'nin Bournemouth takımına transfer olan Enes Ünal ise karşılaşmayı tribünden izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izledi.

Başkent Madrid'in iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında aldığı galibiyetle La Liga'da puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, Girona'nın (55 puan) önünde yeniden liderliğe yükseldi.

Getafe ise 29 puanla 10'unculukta kaldı.

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