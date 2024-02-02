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Sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı

Sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte içki üretip satan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Erdemli ilçesinde bir şüphelinin sahte olarak imal edilen alkollü içki ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama da ise 1 adet tabanca ile 157 litre çeşitli sahte alkollü içki ile üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü

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