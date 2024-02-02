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İlk Türk astronot Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona eriyor

İlk Türk astronot Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona eriyor

Tarihi uzay yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17.50’de ayrılacağı duyuruldu.

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Tarihi uzay yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17.50’de ayrılacağı duyuruldu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacağı saat belli oldu.

Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin Türkiye saati ile 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi.

Gezeravcı uzayda bilim dünyasına ışık tutacak deneylere imza attı

Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek.

Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.  

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