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Kulis Haber! AK Parti’nin Antalya adayları belli oldu işte isim isim tam liste

Kulis Haber! AK Parti’nin Antalya adayları belli oldu işte isim isim tam liste

AK Parti'nin Antalya'nın ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hakan Tütüncü'yü belirlemişti. İşte kulislere sızan listeye göre, Antalya'nın ilçe belediye başkan adayları...

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AK Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hakan Tütüncü'yü açıklamıştı. Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı merakla beklenirken, aday listesi kulislere sızdı. Kulislere sızan listeye göre AK Parti eski İl Başkanı Rıza Sümer Kepez’den, Selçuk Üniversitesi eski rektörü Süleyman Okudan Manavgat’tan aday gösterildi. 

İşte AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarının listesi...

Kepez: Rıza Sümer
Muratpaşa: Özdemir Manavoğlu
Konyaaltı: Durali Kolpak
Döşemealtı: Bekir Kıvrım
Aksu: Halil Şahin ( Mevcut Başkan)
Kaş: Mutlu Ulutaş ( Mevcut Başkan) 
Serik: Veli Vural
Manavgat: Süleyman Okudan
Kemer: Rahman Şeker 
Kumluca: Hüseyin Orhantekin
İbradı: Hatice Sekmen 
Elmalı: Ali Gökçe
Gündoğmuş: Ali Gülen

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