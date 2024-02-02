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PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş'a 692, TÜMOSAN Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'a 112'şer, MKE Ankaragücü'ne 168 ve EMS Yapı Sivasspor'a 27 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka ​​​​​​​dışında ayrıca iki maçtan men edilirken, 26 bin lira para cezasına da çarptırıldı.

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 358 bin 500 lira para cezası uygulandı. Beşiktaş'ın yöneticisi Feyyaz Uçar'a ise 200 bin lira ceza verildi.

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