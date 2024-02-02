BIST 8.733
DOLAR 30,46
EURO 33,17
ALTIN 2.012,40
HABER /  SPOR

Cedric Bakambu, Real Betis’e transfer oldu

Cedric Bakambu, Real Betis’e transfer oldu

Galatasaray, 32 yaşındaki forveti Cedric Bakambu’nun 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon 50 bin Euro da şartlara bağlı bonusla İspanyol ekibi Real Betis’e transfer olduğunu açıkladı.

Abone ol

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis, şirketimize net 5 milyon Euro euro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir” denildi.
Galatasaray, sosyal medya hesabından Bakambu için yaptığı paylaşımda ise, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Cedric. Bundan sonraki kariyerinde başarılar” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi! Balıkesir'de 13 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi! Balıkesir'de 13 şüpheli yakalandı
Gaziantep FK - Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek
Gaziantep FK - Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek
Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Arda Güler ve Enes Ünal
Real Madrid Getafe'yi 2-0 yendi Arda Güler ve Enes Ünal
Japon deprem uzmanından 3 bölgeye uyarı
Japon deprem uzmanından 3 bölgeye uyarı
Sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı
Sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı
Murat Kurum: 2 milyon kişiye 6 saatte çadır kuracak sistemi getireceğiz
Murat Kurum: 2 milyon kişiye 6 saatte çadır kuracak sistemi getireceğiz
İlk Türk astronot Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona eriyor
İlk Türk astronot Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona eriyor
Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı
Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı
İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i doğruladı: Asla söz konusu olmadı...
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i doğruladı: Asla söz konusu olmadı...