Murat Kurum korkuttu: İstanbul'a bir şey olursa ülke gider devlet kalmaz

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan beklenilen İstanbul depremi ile ilgili korkutan bir açıklama geldi.

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TV100'de Candaş Tolga Işık'ın canlı yayınına konuk olan AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bakanken İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Kurum, beklenilen İstanbul depremi ile ilgili "İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz" açıklamasında bulundu.

Murat Kurum, eğer İBB'yi kazanırlarsa İstanbul'da depreme yönelik tedbirler ve konut krizi kapsamında 5 yılda 650 bin konut yapacaklarını iddia etti.

Dönüştüreceğiz, başka çaresi yok.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak Kurum, "Dönüştüreceğiz, başka çaresi yok. Bakın 11 ilde deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum, "Neden bunları Çevre ve Şehircilik Bakanı iken yapmadınız" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"22 yılda İstanbul'da 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut yapılmış. Ben Emlak Konut genel müdürüyken İstanbul'a 125 bin konutu yapmış bir kardeşinizim... Tuzla'da bizim işimizi görürsünüz. Kartal Orhantepe'yi hatırlıyor musunuz? Bir bina çökmüştü, Orhantepe'de 1500 konut yapıyoruz. Fikirtepe'ye gelin. Yarım kalan inşaat vardı. 15 bin konut, 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir dönüşüm projesi, şantiyesi hızlı bir şekilde gidiyor..."