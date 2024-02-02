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Galatasaray'dan transfer açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

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Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompie SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5 milyon avro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."

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