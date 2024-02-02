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Ardahan donuyor, Çıldır eksi 33 derece

Ardahan donuyor, Çıldır eksi 33 derece

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

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Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili oluyor. Soğuk havanın etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Çıldır ilçesinde sıfırın altında 32,2 derece olarak ölçüldü. Çıldır'da dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. "Şu anda durum çok kötü ve vahim" diyen Sedat Dündar, "Dondurucu soğuklar etkili ama eski kışlar yaşanıyor. Durumun böyle olması gerekiyor. Kış dediğin kış gibi olacak" ifadelerine yer verdi. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 29,5, Göle’de 31,1, Hanak’ta 26, Çıldır’da 32,2, Posof’ta 13,9 ve Damal’da 18,6 derece olarak kaydedildi.

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