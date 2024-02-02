Ekrem İmamoğlu’nu uçurabilecek bir sihirli halı! Fehmi Koru açıkladı

Yazar Fehmi Koru, İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun şansını yazdı. CHP'nin bu seçimde tek başına kaldığına dikkat çeken Koru, İmamoğlu'na yeniden seçimi kazandıracak tek ihtimalin ekonomik sıkıntıların iktidar aleyhine güçlü bir dip-dalgaya dönüşmesi olduğunu yazdı.

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31 Mart yerel seçimlerinin sonucu en çok merak edilen yerlerinden biri kuşkusuz İstanbul.

2019'da büyük bir sürpriz yaparak iktidarın elinden İstanbul'u alan İmamoğlu, 2024 seçimlerinde koltuğunu koruma peşinde.

14 Mayıs seçimlerinden sonra dağılan Millet İttifakı ve DEM Parti'den gelen sinyaller İmamoğlu'nun yola yanlı devam edeceği yönünde.

İşte bu kritik tabloyu bugünkü yazısında analiz eden yazar Fehmi Koru, İmamoğlu'nun işinin zor olduğunu ancak imkansız olmadığını da yazdı.

2019'daki seçimlerde muhalefetin motivasyonu

İmamoğlu'nun seçilme şansının ekonomik krizin yaratabileceği dip dalga olabileceğini iddia eden Koru, yazısında şu ifadelere yer erdi:

"Ekrem İmamoğlu, geçen seçimde, CHP’li olduğu için ya da bütün İstanbul’un iyi bildiği, beğendiği, sevdiği biri olduğu için seçilmedi.

Seçilmesini sağlayan en önemli özellik, muhalefetin hemen bütün renklerinin, İstanbul’u iktidara kaybettirmek istemesiydi.

Bazı partiler için resmi bazıları için sessiz kabule dayalı o ittifak bugün yok.

CHP kendi başına bu seçimde.

Yanında sayılabilecek tek unsur, ekonomide yaşanan sıkıntıların dip-dalga yaratma ihtimali.

Hayat pahalılığı yeniden seçtirir mi?

Küçük bir ihtimal değil bu.

Anavatan Partisi öyle bir seçimin sonucunda -1989’da- elinde olan bütün büyükşehirleri kaybetmiş, bir sonraki genel seçimde de -1991’de- iktidar elinden uçmuştu.

Ekonomi bugünkü iktidarın da en büyük zaafı.

İmamoğlu’nun, üzerinden Saraçhane’deki makamına yeniden ulaşabileceği sihirli halı o: Ekonomik sıkıntıların iktidar aleyhine güçlü bir dip-dalgaya dönüşmesi ihtimali…

Dönüşür mü? Sorunun cevabını 1 Nisan günü almış olacağız."

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı