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Uzay'daki Alper Gezeravcı: En çok anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim”

Uzay'daki Alper Gezeravcı: En çok anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim”

Konya ve Balıkesir’deki öğrencilerle telsizle iletişim kuran Alper Gezeravcı, “En çok anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim” dedi.

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Konya ve Balıkesir’deki öğrencilerle telsizle iletişim kuran Alper Gezeravcı, “En çok anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim” dedi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Konya Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ile Balıkesir Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencileri ile telsiz görüşmesi yaptı. Öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptığı çalışmalar ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi. Gezeravcı, “En çok neyi özlediniz?” sorusuna, “Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü; anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim“ yanıtını verdi.
Öğrenciler ve Alper Gezeravcı’nın arasında geçen diyaloglardan bazıları şöyle:

“Şu anda dünyadan çok uzaktasınız. Dünyada en çok neyi özlediniz?

Alper Gezeravcı: Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü; anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim.

Kenetlenme sürecinde Drago uzay aracından Uluslararası Uzay İstasyonu’na bakmak nasıl bir duygu?

Kenetlenmenin hemen öncesinde izlemek müthiş bir duyguydu. Güneşin o anki açısına bağlı olarak parıldayan bir elmas gibiydi gözümüzün önünde.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksek yörünge hızını hissediyor musunuz?

Alper Gezeravcı: Bulunduğumuz lokasyondan dünyayı izlediğimiz zaman mevcut hızımızın ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Örneğin; güneyden Mersin üzerinden kuzeye Konya istikametine bu mesafeyi sadece 17 saniyede kat ediyoruz”

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