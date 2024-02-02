Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! İlk o şehirlere gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında sahaya iniyor. Bugün Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak Erdoğan'ın önceliği deprem bölgesi. Erdoğan, yarın Hatay, pazar günü Gaziantep'te olacak, Afet konutlarını hak sahiplerine teslim edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 2 aydan az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sabah'ta yer alan habere göre daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, bugün Bursa'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Şimdiye kadar açıklanmayan büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adayları da belirlendi. Açıklanmayan illerin ilçe adayları ise en kısa sürede sonuçlandırılacak. Bazı büyükşehir ve illerin ilçe belediye başkan adaylarını genel başkan yardımcıları, birçok büyükşehir ve ilin ise ilçe adaylarını bizzat Erdoğan açıklayacak.

Mayıs 2023 seçimlerinde dahi deprem illerine özel önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem illerinin ihyası için mart seçimlerinde de mevcut belediye başkan adaylarının çoğunu değiştirdi.

Deprem illerinin ilçe belediye başkan adaylarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor.

Önce Hatay ardından Gaziantep

Erdoğan, Hatay'da toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına iştirak edecek. Ardından pazar günü Gaziantep'e gidecek olan Erdoğan, Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak ve daha sonra İslahiye'de deprem konut teslimi yapacak.

Depremin yıldönümü olan 6 Şubat günü ise Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a, 7 Şubat Çarşamba günü Şanlıurfa'ya, 8 Şubat Perşembe günü Adıyaman'a, 9 Şubat'ta ise Elazığ'a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın bu deprem illerinde ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması ve deprem konutlarının teslimini yapması öngörülüyor.