BIST 8.646
DOLAR 30,45
EURO 33,16
ALTIN 2.012,08
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! İlk o şehirlere gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! İlk o şehirlere gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında sahaya iniyor. Bugün Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak Erdoğan'ın önceliği deprem bölgesi. Erdoğan, yarın Hatay, pazar günü Gaziantep'te olacak, Afet konutlarını hak sahiplerine teslim edecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 2 aydan az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sabah'ta yer alan habere göre daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, bugün Bursa'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Şimdiye kadar açıklanmayan büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adayları da belirlendi. Açıklanmayan illerin ilçe adayları ise en kısa sürede sonuçlandırılacak. Bazı büyükşehir ve illerin ilçe belediye başkan adaylarını genel başkan yardımcıları, birçok büyükşehir ve ilin ise ilçe adaylarını bizzat Erdoğan açıklayacak.

Mayıs 2023 seçimlerinde dahi deprem illerine özel önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem illerinin ihyası için mart seçimlerinde de mevcut belediye başkan adaylarının çoğunu değiştirdi.

Deprem illerinin ilçe belediye başkan adaylarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor.

Önce Hatay ardından Gaziantep

Erdoğan, Hatay'da toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına iştirak edecek. Ardından pazar günü Gaziantep'e gidecek olan Erdoğan, Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak ve daha sonra İslahiye'de deprem konut teslimi yapacak.

Depremin yıldönümü olan 6 Şubat günü ise Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a, 7 Şubat Çarşamba günü Şanlıurfa'ya, 8 Şubat Perşembe günü Adıyaman'a, 9 Şubat'ta ise Elazığ'a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın bu deprem illerinde ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması ve deprem konutlarının teslimini yapması öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü! Gezi'den sonra fuhuş ve kadın ticaretiyle suçlanmıştı
Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü! Gezi'den sonra fuhuş ve kadın ticaretiyle suçlanmıştı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ardahan donuyor, Çıldır eksi 33 derece
Ardahan donuyor, Çıldır eksi 33 derece
Ekrem İmamoğlu’nu uçurabilecek bir sihirli halı! Fehmi Koru açıkladı
Ekrem İmamoğlu’nu uçurabilecek bir sihirli halı! Fehmi Koru açıkladı
Ölen adamın ailesinden skandal iddia! Hastanede oksijeni kesildi
Ölen adamın ailesinden skandal iddia! Hastanede oksijeni kesildi
Murat Kurum korkuttu: İstanbul'a bir şey olursa ülke gider devlet kalmaz
Murat Kurum korkuttu: İstanbul'a bir şey olursa ülke gider devlet kalmaz
Büyükçekmece’de buzlanan yolda araç yan yattı
Büyükçekmece’de buzlanan yolda araç yan yattı
Yüksek sesli ve uzun süreli kulaklık kullanımı işitme kaybına neden olabilir
Yüksek sesli ve uzun süreli kulaklık kullanımı işitme kaybına neden olabilir
Pişkinliğin böylesi! Arkadaşını öldürdü az yakışıklı çıkalım diye poz verdi!
Pişkinliğin böylesi! Arkadaşını öldürdü az yakışıklı çıkalım diye poz verdi!
Kardeşini öldürüp kaçan zanlı 9 yıl sonra yakayı ele verdi
Kardeşini öldürüp kaçan zanlı 9 yıl sonra yakayı ele verdi
Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı
Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Galatasaray'dan transfer açıklaması