Kars’ta uyuşturucu madde ve heykel ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ve tarihi eser olarak değerlendirilen 1 heykel ele geçirildi.

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Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin deşifre ederek yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kağızman Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan yol kontrol ve uygulamasında durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu. Durdurulan bir araç içerisinde yolcu olarak bulunan K.Y.’ın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde arama köpeği Tabla ile yapılan arama neticesinde 22 gram Skunk maddesi, 106 uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap ve 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli K.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.