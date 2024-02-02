Jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

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Olay, Sandıklı ilçesi Örenkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yaralı halde bir kuş olduğunu fark etti. Ardından ekipler kuşu koruma altına aldı. Ekipler sonrasında kuşu tedavisinin yapılması ve yaşam alanına bırakılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) teslim edildi. Yapılan inceleme de kuşun kızıl şahin olduğu belirlendi.