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Van'da dondurucu soğuk etkili oluyor

Van'da dondurucu soğuk etkili oluyor

Van ve çevresinde 1 haftadır etkili olan dondurucu soğuk günlük yaşamı olumsuz etkilerken hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düşmesi nedeniyle Sıhke Göleti’nin yüzeyi buz tuttu.

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Van’da bir süredir etkili olan aşırı soğuklar, başta Sıhke Göleti olmak üzere birçok baraj ve derenin yüzeyinin donmasına neden oldu. Gece hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Van’da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken Van - Özalp kara yolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti’nin yüzeyi de tamamen dondu. Buz tabakasının üzerinin karla kaplanmasıyla ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı.
Öte yandan hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, evlerin çatılarında 1.5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

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