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Kızının cinsel istismar iddiasına inanmayan anne: Evleneceğim adama da sulu davranıyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kızının cinsel istismar iddiasına inanmayan anne: Evleneceğim adama da sulu davranıyordu

Kocaeli'de 13 yaşındaki kız çocuğunun eve gelen boya ustası tarafından istismar edildiği iddiası mahkemeye taşındı. Kız çocuğu sanıktan şikayetçi oldu, annesi ise olmadı. Kızının sürekli yalan söylediğini ifade eden anne, "Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu" dedi. Sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.

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Gebze'de 3 yıl önce 13 yaşında olan G.H.B. isimli kız çocuğu, anneannesinin evine gelen boya ustası E.D.'nin kendisine cinsel istimarada bulunduğunu iddia etti.

Kız çocuğu bu durumu ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.D., ifadesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Boyacı soyundu"

"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.D. hakkında açılan davanın son duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık E.D., annesi İ.E. ve taraf avukatları katıldı. Şu an 16 yaşında olan G.H.B., duruşmaya pedagog eşliğinde SEGBİS ile katıldı.

Gebze'de Çocuk İzlem Merkezi'nde kaldığını söyleyen G.H.B., "Olay yaşanana kadar anneannemle yaşıyordum. Anneannem koruyucu ailemdi. 2021 mayıs ayında anneannem evi badana yaptırmak için usta çağırmıştı. Anneannem ve abim boya almak için evden çıktılar. Ayrıca anneannem bana ustaya yardımcı olmamı söyledi. E.D. beni odada duvarın arasına sıkıştırarak öpmeye çalıştı. Elini kıyafetimin içine koyarak göğsümü elledi. Daha sonra pantolonunu çıkardı, soyundu. Ben, 'Sakın öyle bir şey yapma' dedim. Sanık bana, 'Sakın kimseye söyleme yoksa sevdiklerine zarar veririm' dedi. Anneannem ve abim gelince korkudan bir şey diyemedim. Olay bu şekilde son buldu. Kısa bir süre sonrada durumu aileme anlattım. Şikayetçiyim" dedi.

"Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu"

Olaya ilişkin dinlenen G.H.B.'nin annesi İ.M., "Kızımın velayeti ben de ancak yaşanan olaylar sebebiyle şu an sosyal hizmetlerde kalıyor. Kızım birinci sınıftan beri annemin yanında yaşıyor. Olayı annemden öğrendim. Yaşanan olay sebebiyle sanıktan şikayetçi değilim. G.H.B. bana sanıkla yaşanan olayı rızasıyla yaptığını söyledi. Kızım sürekli yalan söyleyen birisidir. Gizli gizli çantadan para alır. Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu. Şikayetim yoktur" şeklinde konuştu.

Beraat etti

Hakimin, "Kızının birinci sınıftan beri annenle yaşadığını söylüyorsun, yalan söylediğini nereden biliyorsun?" sorusu üzerine anne İ.M., "Antalya'da yaşıyorum ama 3-4 ayda bir kızımı görmeye geliyorum" ifadelerini kullandı.
Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin sonuç ve delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

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