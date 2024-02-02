Ramazan Hoca'nın katilini komşuları anlattı! Dindar ama keyifçi biriydi!....

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Erkan Baykut'un emniyetteki ifade işlemleri sürürken, komşuları katil zanlısını anlattı.

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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürüldü. Ramazan Hoca, Diyarbakır'da toprağa verilirken, katili Erkan Baykut Beyoğlu'ndaki evinde yakalandı. Katil zanlısının komşuları, Baykut'un nasıl birisi olduğunu anlattı. Bakut'un polisteki sorgusu sürüyor.

9 ayrı sabıka kaydı varmış

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Erkan Baykut (24) Beyoğlu'nda oturduğu evde yakalanırken, olayda kullandığı bıçak ve kıyafetlerde ele geçirildi. Baykut'un 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu ortaya çıktı.

'Katil kendi halinde biriydi'

Ramazan Pişkin cinayetinin şüphelisi Erkan Baykut'un komşusu Necdet Altuntuğ, "Kapı komşumuz. Kendi halinde biriydi, kendi aleminde bir insandı ama bu sabah da biz olayın şokuyla uyandık. Olayın nasıl olduğunu biz de anlamadık yani. Birden polisleri gördük karşımıza. Geldiler, aldılar, götürdüler. Polis burada kendisini arıyordu. Kamera kayıtlarından bakmışlar, o şekilde bulmuşlar" dedi.

Dindar biriydi ama biraz da keyifçiydi

Komşu Altuntuğ, "Burada yaşıyordu. Annesi üst katta yaşıyordu. Çok nadir olarak babasının yanında inşaatlara çalışmaya gidiyordu. Kendi aleminde bir çocuktu. Ramazan Hoca'yla ne ilişkisi var bilmiyorum. Biz de ilk defa duyduk Ramazan Hoca'yı. Husumeti var mıydı, düşmanlığı var mıydı bilemem. Dindar biriydi ama biraz da keyifçi bir arkadaştı. Bizim mahallenin camisine giderdi. Görmüşlüğümüz var cami içinde" diye konuştu.