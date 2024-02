Alperen Şengün NBA All Star'da yok!

NBA All Star'da ilk 5'lerin belli olmasının ardından nihai kadrolar da açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, oylamada 6. olmasına rağmen All Star kadrosuna seçilmedi.

NBA'in en büyük şov organizasyonu All Star'da kadrolar belirlendi. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda yapılan oylamada 6. olmasına rağmen NBA All Star'a seçilmedi. Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda yer almadı.

Batı Konferansı All Star kadrosu şu şekilde:

- Shai Gilgeous-Alexander

- Luka Doncic

- LeBron James

- Kevin Durant

- Nikola Jokic

- Stephen Curry

- Anthony Davis

- Kawhi Leonard

- Paul George

- Anthony Edwards

- Karl Anthony Towns

- Devin Booker

Batı Konferansı kadrosunda yer alan 12 oyuncudan herhangi birinin sakatlanması halinde Alperen Şengün'ün NBA All Star'da yer alma ihtimali bulunuyor.

NBA All Star Doğu Konferansı kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

- Damian Lillard

- Tyrese Haliburton

- Jayson Tatum

- Giannis Antetokounmpo

- Joel Embiid

- Tyrese Maxey

- Julius Randle

- Jaylen Brown

- Donovan Mitchell

- Paolo Banchero

- Jalen Brunson

- Bam Adebayo

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.