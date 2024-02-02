BIST 8.748
DOLAR 30,45
EURO 33,15
ALTIN 2.012,90
HABER /  SPOR

Alperen Şengün NBA All Star'da yok!

Alperen Şengün NBA All Star'da yok!

NBA All Star'da ilk 5'lerin belli olmasının ardından nihai kadrolar da açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, oylamada 6. olmasına rağmen All Star kadrosuna seçilmedi.

Abone ol

NBA'in en büyük şov organizasyonu All Star'da kadrolar belirlendi. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda yapılan oylamada 6. olmasına rağmen NBA All Star'a seçilmedi. Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda yer almadı.

Batı Konferansı All Star kadrosu şu şekilde:

- Shai Gilgeous-Alexander

- Luka Doncic

- LeBron James

- Kevin Durant

- Nikola Jokic

- Stephen Curry

- Anthony Davis

- Kawhi Leonard

- Paul George

- Anthony Edwards

- Karl Anthony Towns

- Devin Booker

Batı Konferansı kadrosunda yer alan 12 oyuncudan herhangi birinin sakatlanması halinde Alperen Şengün'ün NBA All Star'da yer alma ihtimali bulunuyor.

NBA All Star Doğu Konferansı kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

- Damian Lillard

- Tyrese Haliburton

- Jayson Tatum

- Giannis Antetokounmpo

- Joel Embiid

- Tyrese Maxey

- Julius Randle

- Jaylen Brown

- Donovan Mitchell

- Paolo Banchero

- Jalen Brunson

- Bam Adebayo

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kars’ta uyuşturucu madde ve heykel ele geçirildi
Kars’ta uyuşturucu madde ve heykel ele geçirildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ramazan Hoca'nın katilini komşuları anlattı! Dindar ama keyifçi biriydi!....
Ramazan Hoca'nın katilini komşuları anlattı! Dindar ama keyifçi biriydi!....
İstanbul Boğazı'nda kargo ve yolcu gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda kargo ve yolcu gemisi çarpıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı
Jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı
TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak! Tarih belli oldu
TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak! Tarih belli oldu
MİT ve emniyetten MOSSAD'a operasyon! Bilgi satan 7 kişi yakalandı
MİT ve emniyetten MOSSAD'a operasyon! Bilgi satan 7 kişi yakalandı
9 şiddetinde depreme dayanıklı hasta inşaatında sayılı günler kaldı
9 şiddetinde depreme dayanıklı hasta inşaatında sayılı günler kaldı
Grip sonrası viral zatürreye dikkat!
Grip sonrası viral zatürreye dikkat!
Uzay'daki Alper Gezeravcı: En çok anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim”
Uzay'daki Alper Gezeravcı: En çok anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! İlk o şehirlere gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! İlk o şehirlere gidiyor