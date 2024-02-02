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Zehir tacirleri narkotik köpeğinden kaçamadı

Zehir tacirleri narkotik köpeğinden kaçamadı

Bilecik’te zehir tacirleri narkotik köpeği sayesinde yakayı ele verdi.

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde gri bir aracın içinde bulunan 235,46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi narkotik köpeğin hassas koku yardımı ile ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında ‘TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçu kapsamında yasal işlem başlatılarak şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl yapmış olduğu açıklamada "Tüm Bilecikli hemşerilerimiz bilsinler ki huzur şehri olan ilimizin huzurunu bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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