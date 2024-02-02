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Eski CIA çalışanı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski CIA çalışanı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) tarihindeki en büyük "gizli bilgi sızdırma" olayında yargılanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte, 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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CNN'in haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığı, WikiLeaks'e bilgi sızdıran Schulte'ye ilişkin açıklama yayımladı. CIA'de bilgisayar programcısı olarak çalışan ve teşkilatın Apple ve Android yazılımların yanı sıra Smart özellikli televizyonlara nasıl sızdığına ilişkin bilgilerin de bulunduğu 8 bin 761 sayfalık belgeyi WikiLeaks'e veren Shulte'nin yeniden mahkemeye çıktığı kaydedilen açıklamada, eski CIA çalışanının 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Davayı yürüten savcılar, CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan Shulte'nin sızdırdığı bilgilerin, CIA'in istihbarat toplama yetisine zarar verdiğini, CIA çalışanlarını, programlarını ve materyallerini riske atarak teşkilata milyonlarca dolara mal olduğunu kaydetti.

Schulte'nin 2016'da çalıntı bilgileri Wikileaks'e aktardığını ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanlarına sızdırılan bilgiler hakkında yalan söylediğini belirten savcılar, eski CIA çalışanının çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurduğunu da aktardı.

Savcılar, Schulte'nin, bilgi sızdırma işlemini, iş yerindeki anlaşmazlıklardan dolayı yaptığını belirterek, programcının, intikam almaya çalışırken ülkenin ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.

Savcılar, ayrıca, Schulte'nin tutuklandıktan sonra daha fazla bilgi aktarmaya çalıştığını da ekledi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Schulte'nin bilgiler sızdırarak ülkesine ihanet ettiğini kaydetti.

Schulte ise hakkında yapılan suçlamaları reddetti.

Wikileaks'e bilgi sızdırma suçundan 2020, 2022 ve 2023 yıllarında üç farklı davada suçlu bulunan Schulte'nin sızdırdığı CIA'in siber faaliyetleriyle ilgili 8 bin 761 sayfalık bilgi paketi, "Vault-7" olarak 2017'de WikiLeaks'te yayınlanmıştı.

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