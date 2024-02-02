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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeyle 11'i yerli üretim olmak üzere toplam 13 ilacın geri ödeme listesine eklendiğini bildirdi.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Paylaşımında, 2 kanser, antibiyotik, romatolojik hastalık ile bir antiromatizmal, psikiyatri, astım, KOAH, antibakteriyel, antiviral ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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