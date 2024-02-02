BIST 8.708
DOLAR 30,45
EURO 33,17
ALTIN 2.011,56
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da bir eve yapılan kaçakçılık operasyonunda boa yılanı bulundu!

Samsun'da bir eve yapılan kaçakçılık operasyonunda boa yılanı bulundu!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ihbar üzerine bir eve yapılan operasyonda bir adet gümrük kaçağı boa yılanı ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Atakum ilçesinde aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir adet gümrük kaçağı boa yılanı ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da halk sandık başına gidiyor
İşgalden kurtarılan Karabağ'da halk sandık başına gidiyor
Enver Aysever havalimanında gözaltına alındı
Enver Aysever havalimanında gözaltına alındı
CHP, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk edecek
Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk edecek
Vaka sayısında meme kanseri akciğer kanserini geride bıraktı
Vaka sayısında meme kanseri akciğer kanserini geride bıraktı
Bakan Ali Yerlikaya: Depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Ali Yerlikaya: Depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Devlet ilaca 178,3 milyar lira harcadı
Devlet ilaca 178,3 milyar lira harcadı
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi