Samsun'da bir eve yapılan kaçakçılık operasyonunda boa yılanı bulundu!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ihbar üzerine bir eve yapılan operasyonda bir adet gümrük kaçağı boa yılanı ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Atakum ilçesinde aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir adet gümrük kaçağı boa yılanı ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.