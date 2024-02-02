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Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı

Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Semra Kocaman'ın kolundaki bilezikleri yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, cinayetin ardından evden elleri cebinde çıkan ve emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şahsın rahat tavırları ise dikkat çekti.

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Olay, Cuma Mahallesi 202 Sokak üzerinde 1 Şubat Perşembe günü saat 18.00 sıralarında bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Kocaman (55) isimli kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Kocaman'ı karın bölgesinden bıçakla yaralanmış ve kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kocaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan Kocaman'ın eşi M.K., kızı F.K. ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen N.B. cinayet şüphesi ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kocaman'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bilezikleri için öldürülmüş

Olayın ardından emniyette sorguya alınan şüphelilerden N.B.'nin, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. N.B.'nin emniyette verdiği ifadesinde; kız arkadaşı F.K. ve babası M.K.'nin evde bulunmadığı zaman eve geldiğini, kız arkadaşının annesi Semra Kocaman'dan kolundaki bilezikleri istediğini ve Kocaman'ın bilezikleri vermeyince cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Kocaman'a ait bileziklerden bazılarının da N.B.'nin üzerinden çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Rahat tavırları dikkat çekmişti

Olayın ardından evden elleri cebinde çıkan ve gözaltına alınırken rahat tavırlar sergileyen N.B., soğukkanlılığı ile dikkatleri üzerine çekti.

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