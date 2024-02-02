4 ayda büyük değişim! Genç kadın ısrarlara dayanamayıp zayıflama sırrını açıkladı

Giselle paylaşımına "Dört aylık sıkı çalışma meyvesini verdi" başlığını da attı. Giselle'nin paylaşımı çok sayıda görüntülenme ve pek çok destekleyici yorum aldı. Bazıları "Bu motivasyona ihtiyacım var. Harika görünüyorsun" derken bazıları ise "Lütfen egzersiz rutininizi ve diyet planınızı gösterin" diye yorum yaptı.