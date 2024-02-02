4 ayda büyük değişim! Genç kadın ısrarlara dayanamayıp zayıflama sırrını açıkladı
Zayıflama öyküleri kilolarıyla başı dertte olan birçok insanın dikkatini çekiyor. Miami'de yaşayan 27 yaşındaki genç kadın da 4 ayda yaşadığı büyük değişimi sosyal medyada paylaştı ve dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medya kullanıcıları, daha sıkı bir karna kavuşan kadına kilolarını nasıl verdiğini anlatması için ısrar etti. Bunun üzerine genç kadın zayıflama yöntemini takipçilerine anlattı.
Miami'de yaşayan 27 yaşındaki bir anne, sadece dört ayda 11 kilo vermesine yardımcı olan rutinini açıkladı. 27 yaşındaki Giselle Tomey, sosyal medyada viral olan videosunda kendisinin inanılmaz öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaştıktan sonra TikTok'ta diyet ve egzersizleri hakkında bilgi verdi. Sosyal medyada 'gissiiiiiiiiii' adıyla bilinen genç kadın, kilolu halinin süper sağlıksız ve mutsuz olduğunu söyledi.
Dailymail'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki anne, kilo verme yolculuğuna başlamadan önce 'kocaman kolları' ve anne olmasının ardından oluşan büyük bir karnı olduğunu söyleyip bunun utanç verici hissettirdiğini hatırladığını anlattı.
Giselle sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sonrasında kilo verdiği haliyle düz bir karnının olduğu ve 'süper özgüvenli' hissettiğini söylediği fotoğraflar yer aldı.
Giselle paylaşımına "Dört aylık sıkı çalışma meyvesini verdi" başlığını da attı. Giselle'nin paylaşımı çok sayıda görüntülenme ve pek çok destekleyici yorum aldı. Bazıları "Bu motivasyona ihtiyacım var. Harika görünüyorsun" derken bazıları ise "Lütfen egzersiz rutininizi ve diyet planınızı gösterin" diye yorum yaptı.