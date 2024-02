CHP, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

TİP'den Hatay Milletvekili seçilen Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin Meclis'te Yargıtay kararının okunmasıyla birlikte düşürüldü. CHP, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunun tespit edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi üçüncü kez Can Atalay hakkında karar verecek...

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı verip Yargıtay'la kriz yaşayan Anayasa Mahkemesi bir kez daha Can Atalay konusunda karar vermek zorunda kalacak. CHP, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunun tespit edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yargıtay AYK kararlarını tanımamıştı

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı. Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın, TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalar eşliğinde Yargıtay kararını okuyarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesini sağlamıştı.

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Son olarak CHP, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunun tespiti ve iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. CHP’nin başvurusunu AYM’ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı. Başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gökhan Günaydın şunları söyledi:

Düşürülmesi 'yok hükmünde'dir...

- Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. 15 gün içinde karar Meclis'e gönderilmeli. Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı?.. TBMM’de okundu ve Can Atalay’ın milltvekilliğinin düşürüldüğü iddia edildi.

- Hepimiz biliyoruz ki anayasanın 84. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir. Oysa Atalay hakkında verilmiş kesin hüküm yoktur. AYM kendisine yapılan başvurular doğrultusunda Atalay’ın seçilme ve siyaset yapma hakkıyla ilgili haklarının ihlal edildiği kararını verdi.

Açıkça Anayasa'ya aykırı...

- Tek hakimli bir üst yazı ile üst derece kararı temyiz merciine yollamış ve Yargıtay 3. Dairesinin genel başkanı bir yazı ile kararı TBMM’ye iletmiş bu karar da okunmuştur. Bu durum açıkça Anayasa’nın başlangıç hükümleri ila 2. 6. Ve 153. Maddesine aykırıdır.

Meclis değil AK Parti düşürdü

- Bunun yanında meclis başkan vekilliği yapan Bekir Bozdağ’ın tarafsızlığını yitirdiği ortaya çıkmıştır. Danışma kurulunda parti grup başkanvekillerine saat 14.55te kararın okutulacağı ifade edilirken, AK Parti’nin grup başkanvekili öğleden önce bir televizyon kanalında kararı okutacaklarını ifade etmiştir.

- Dolayısıyla meclis AK Parti tarafından mı yoksa tarafsız olması gereken meclis başkanvekiliyle yönetilmektedir? Anayasanın 2,6, 153. Maddeleri uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesi için tezkere okutması hükmünün yok sayılmasını AYM’den talep ediyoruz...