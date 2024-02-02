Bakan Ali Yerlikaya: Depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını bildirdi.