DEM Parti'de İstanbul anketi! Başak Demirtaş mı Ekrem İmamoğlu mu?

DEM Parti ile CHP arasındaki İstanbul ittifakı görüşmelerinde bir sonuca ulaşılmadı. DEM Parti tabanı Başak Demirtaş'ın adaylığı için bastırırken, DEM Parti seçmeni üzerinde yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. İstanbul'daki DEM Parti seçmeni aday çıkarılması için ne dedi? Aday çıkarılsa bile Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerin oranı ne kadar? İşte ayrıntılar...

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CHP ile DEM Parti arasındaki İstanbul merkezli pazarlık sürerken, iki parti arasında şu anada kadar somut bir ilerleme sağlanamadığı belirtiliyor. DEM Parti tabanı İstanbul'da Başak Demirtaş'ın aday yapılması için bastırırken, DEM Parti tabanıyla yapılan bir anketten dikkat sonuçlar çıktı.

'Aday çıkaracakmış gibi hazır olun'

CHP için özellikle İstanbul’daki desteği kritik önemde olan DEM Parti, hazırlıklarını, batıdaki bütün il ve ilçelerde de aday çıkaracakmış gibi yapıyor. Bu çerçevede, partinin il ve ilçe örgütlerine 'hazır olun' genelgesi gönderildi. Rawest’in Ocak araştırmasına göre İstanbul’daki DEM’e oy veren seçmenin yüzde 70’e yakını DEM’in aday çıkarmasından yana…

DEM Parti anketinden ne çıktı?

Spectrum House'un Ocak araştırmasına göre ise 14 Mayıs’ta Yeşil Sol’a (DEM) oy verenlerin yüzde 35’e yakını DEM 'aday çıkarmalı' derken yüzde 55’i 'aday çıkarmamalı' diyor. Benzer bir soru 31 Mart seçimleri için sorulduğunda ise tablo farklılaşıyor.

31 Mart'ta DEM Parti’ye oy vermeyi düşünen katılımcıların yüzde 50’ye yakını DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday göstermesini 'Doğru bulduklarını' söylüyor. Yüzde 38’e yakını ise 'Hayır, aday göstermemeli' görüşünde.

DEM ada gösterse bile İmamoğlu diyenler

Aynı araştırma sonuçlarına göre DEM, İstanbul’da aday çıkarsa bile DEM’e oy verme eğilimindeki seçmenin yaklaşık yüzde 24’ü yine de Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini belirtiyor. Her dört DEM seçmeninden biri İmamoğlu'nun destekleyeceğini ifade ediyor.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 49'u...

Spectrum House'un Ocak araştırmasına 14 Mayıs'ta İyi Parti'ye oy veren seçmenin tavrı da sorulmuş. İyi Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması durumunda, ki Meral Akşener'in siyasi varisi olarak konuşulan Buğra Kavuncu aday oldu, seçmenin yüzde 49'u Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtiyor.