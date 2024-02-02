Ünlü anketçi açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun iki ay önceki avantajı kayboldu! İmamoğlu ile Murat Kurum başa baş!
İSTANBUL'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek. Ünlü anketçi Bekir Ağırdır, anketlerdeki son durumu ve Ekrem İmamoğlu için alarm zilleri çaldıran verileri açıkladı...
Araştırmacı Bekir Ağırdır, yerel seçimlerde ilgi ve gerilimin odağının İstanbul olacağını belirterek, İstanbul seçimleriyle ilgili anketlerdeki son durumu açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun avantajlarını yitirdiğini ve Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışın başa baş başladığını söyledi. İşte Bekir Ağırdır'ın Oksijen'deki yazısından çarpıcı tespitler...
- Son iki aydır yayınlanan araştırmalar hâlâ iktidar yanlısı ve karşıtı bloklar arası seçmen geçişinin olmadığını, iktidar blokunun ülkede yüzde 42-44, İstanbul’da yüzde 40-42 aralığında olduğunu gösteriyor. Aynı araştırmalarda İmamoğlu önde ve CHP’nin 10-12 puan üstünde görünüyordu.
- İmamoğlu yarışa önde ve neredeyse CHP oyundan 10-12 puan daha yüksekten başlıyor gibi görünüyordu. Fakat şimdi İyi Parti adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın’ın partilerinin oylarından İmamoğlu’na gidecek oyları en aza indireceği muhakkak.
- DEM Parti’nin de oldukça yüksek profilli bir aday çıkarması bekleniyor. CHP’nin adaylık sürecindeki umutsuzluk çoğaltan tutumu ve tercihleri de dikkate alındığında CHP oyunun artmasını beklemek gerçekçi değil.