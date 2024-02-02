'Kocam sürekli cinsel içerikli film izliyor' dedi, aldatma itirafı şoke etti! Esra Ezmeci o kadına öneride bulundu
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları ve itirafları tek tek cevaplıyor. Ezmeci'ye gelen bir itiraf herkesi şoke etti.
"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine sosyal medya üzerinden gelen soruları ve itirafları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci bu defa bir takipçisinin itirafıyla çok şaşırdı.
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle sık sık adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de eş değiştirme gemileri var’ diyen Esra Ezmeci bu iddiasıyla da uzun süre gündem olmuştu.
Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye 'Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor' deyip kocası tarafından aldatıldığını açıkladı.