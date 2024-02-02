'Kocam sürekli cinsel içerikli film izliyor' dedi, aldatma itirafı şoke etti! Esra Ezmeci o kadına öneride bulundu

"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine sosyal medya üzerinden gelen soruları ve itirafları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci bu defa bir takipçisinin itirafıyla çok şaşırdı.