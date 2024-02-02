Ramazan Hoca'nın katilinin geliş ve kaçış rotası! Hiç tartışmadan bıçakladı! Kaçarken sigara isteyip içti

DİYARBAKIRLI Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesi olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan Baykut'un Zeytinburnu'ndan Fatih'e yürüyerek geldiği, hiç tartışmaya girmeden Biçkin'i bıçakladı. Ardından kaçmaya başlayan katil zanlısı, yolda durarak yoldan geçen bir kişiden istediği sigarayı içti. Otobüsle Beyoğlu'na oradan da Hacıhüsrev'e geçti. Katil zanlısının babasının Biçkin'in işyeri komşusu olduğu tespit edildi. Zanlı yarın adliyeye çıkarılacak.

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İstanbul Fatih’te çay ocağında Ramazan Pişkin’i öldüren katil zanlısı Erkan Baykut'un Cinayet Büro Amirliği’nde sorgusu başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının, cinayet için 1.5 saat yürüyerek Zeytinburnu'ndan Fatih'e geldiği tespit edilirken, kaçış rotası da kamera görüntüleri izlenerek tek tek çıkarıldı. Katil zanlısıyla Pişkin'in daha önceden tanıştığı tespit edildi.

Hiç tartışmamış, gelip direkt saldırmış

Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Erkan B.’nin Ramazan Pişkin’i tanıdığı ve cinayeti işlerken herhangi bir tartışmanın yaşanmadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı gittiği çay ocağında Ramazan Pişkin’e direk saldırarak bıçakladı. Göğsünde 3 bıçak darbesi alan Pişkin hayatını kaybetti.

Kaçarken durup sigara istedi ve içti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlının önce yol haritası ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan haritaya göre, zanlı olay günü Zeytinburnu’ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldi. Olay sonrası koşarak kaçan zanlı, bir süre sonra durarak, yolda bir kişiden sigara alıp içti.

Hacıhüsrev'e kadar takip edildi

Sigara içen zanlı, ardından otobüse binerek Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde otobüsten indi. En son görüntüsü Beyoğlu’nun Hacıhürsev bölgesine giren zanlının izi sokak çalışmasıyla bulundu. Cinayet ekipleri, önce kim olduğu tespit edilmeyen şüphelinin yakalanması için sokak sokak çalışma yaptı.

Babasının işyeri çay ocağına yakın çıktı

Elde edilen görüntü ile sokak çalışması yapılan şüphelinin Erkan B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı. 9 suçtan ayrı suç kayıtlı bulunan şüphelinin Ramazan Pişkin’i tanıdığı öğrenildi. Katil zanlısı Erkan B.’nin babasının iş yerinin Ramazan Pişkin’in çay ocağına yakın olduğu öğrenildi. Katil zanlısının babasının işyerinden dolayı Ramazan Pişkin’i tanıdığı öğrenildi.

Annesini yaralamaktan aranıyormuş

Yapılan çalışmalarda katil zanlısının 9 suç kaydından birinden “Kasten yaralama “ suçu bulunuyor. Katil zanlısı Erkan B.’nin annesini darp ederek bu suçu işlediği belirlendi. Ayrıca annesini yaralama suçundan da arandığı ortaya çıktı.

15 kilometrelik aramada görüntüsü bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri bulamadı. Şüphelinin kaçı istikametinden yola çıkan polis ekipleri tam 15 kilometre bir alanda güvenlik kamera görüntülerini saniye saniye izledi. Yapılan izlemede şüpheliye ati görüntü elde edildi. Görüntülerde katil zanlının Aksaray’da otobüse bindiği ve otobüs görüntüleri de elde edildi.

Ek gözaltı süresi alındı...

Dolapdere’de inen katil zanlısı Hacıhüsrev istikametine gitmesiyle polis soruşturmasını derinleştirdi. Elde edilen görüntülerdeki kişinin Erkan Baykut olduğu tespit edildi. Ve ardından operasyon düzenleyerek katil zanlısı yakalandı. Cinayet Büro'da sorgusu devam eden zanlı için bir günlük ek gözaltı süresi alındı.