İsrail Savunma Bakanı'ndan ortalığı karıştıran açıklama! "Bu yeni bir soykırım anlamına geliyor"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Aralık'tan bu yana havadan, karadan ve denizden ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 119 gündür devam ederken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bini aştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın resmi X hesabından yaptığı açıklama ise katliamın giderek büyüyeceği endişelerini körükledi.

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Bakan Gallant İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri operasyonlarını Mısır sınırında yer alan Refah kentine kadar genişleteceğini duyurduğu paylaşımında "Hamas'ın Han Yunus Tugayı dağıtıldı, oradaki görevi tamamlayıp Refah'a devam edeceğiz. İsrail güçlerinin Hamas hedefleri üzerinde uyguladığı büyük baskı bizi rehinelere her şeyden daha fazla yaklaştırıyor. Sonuna kadar devam edeceğiz, başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

Gallant'ın açıklaması Refah'a kara saldırısı sinyali olarak yorumlandı.

"Bu yeni soykırım anlamına geliyor"

Al Jazeera İsrail Ordusu'nun 'güvenli bölge' olarak tanımlanan Rafah'a düzenleyeceği kara saldırısının yeni bir soykırım anlamına geldiğini yazdı ve "Gallant'ın açıklaması sivillere hiç önem verilmediğini gösteriyor. Temel kaynaklardan yoksun bu küçük alana sıkışıp kalan insanların gidebilecekleri başka bir yer yok. Burası Filistinlilerin Gazze'deki son sığınağı. Onun ötesinde sadece Mısır sınırı var." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı Refah kenti şu anda 1,9 milyon nüfusu ile oldukça kalabalık. Olası bir kara saldırısında sivillerin sığınacak bir yeri kalmıyor.

İngiliz Guardian gazetesi ise İsrail'in operasyonlarını sürekli siviller için güvenli bölge olarak tanımladığı alanlara genişlettiğine dikkat çekti ve "Refah, Gazze'nin en güneyindeki şehir. İsrail ve Mısır onların bölgeyi terk etmesine izin vermeyeceği için sivillerin gidebileceği hiçbir yer yok." ifadelerini kullandı.

Gazete ayrıca Refah kentindeki binlerce kişinin halihazırda sınırlı kaynaklar ve yayılan hastalıklar nedeni ile acı çektiğini vurguladı.

Biden'ın yaptırımı sonrası açıklama

ABD Başkanı Biden dün akşam aşırılık yanlısı yerleşimciler de dahil olmak üzere Batı Şeria’da Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerini yöneten veya bu eylemlere katılanlara karşı ABD’nin yaptırım uygulamasına izin veren bir yürütme emri imzaladığını açıkladı.

Biden’ın aşırılıkçı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren yürütme emrinde, “Bu tür eylemler Batı Şeria, Gazze, İsrail ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturmakta ve ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini baltalamaktadır. Bu eylemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum ve bu tehditle başa çıkmak için ulusal acil durum ilan ettim” ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanlığı’ndan Netanyahu adına yapılan açıklamada “Judea ve Samaria'da yaşayanların ezici çoğunluğu yasalara saygılı vatandaşlardır ve birçoğu şu anda İsrail'i savunmak için asker ve yedek asker olarak savaşmaktadır. İsrail, yasaları çiğneyen tüm İsraillilere karşı her yerde harekete geçmektedir; bu nedenle istisnai tedbirler gereksizdir” denildi.