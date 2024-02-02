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Murat Kurum'a Kandilli Rasathanesi'nde deprem brifingi

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kandilli Rasathanesi’ni ziyaret etti. Kurum, "İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Bunu da bilimin ışığında, bilim insanlarımızla gerçekleştireceğiz" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ni ziyaret etti. Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özdener’den deprem brifingi alan Kurum, burada yaptığı konuşmasında “Çalışmalarımızı bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber yapacağız.” dedi.

Acil dönüştürülmesi gereken 650 bin konutun 5 yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Kurum, 1.5 milyon olduğu tespit edilen riskli konutların da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen dönüşmesi hedefiyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda ise "İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Bunu da bilimin ışığında, bilim insanlarımızla gerçekleştireceğiz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ni ziyaret ederek Rasathane Müdürümüz Prof. Dr. Haluk Özener, Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Kalafat ve kıymetli hocalarımızdan bilgi aldık, çalışmalarımızı anlattık, istişare ettik. Deprem gerçeğiyle mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürecek." ifadelerini kullandı.

Haluk Özener: Murat Kurum’un bizi ziyaret etmesi çok değerli

Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise ''İstanbul yönetimine talip Sayın Murat Kurum’un deprem konusunu önceleyerek bizi ziyaret etmesi, bu konuya özel ilgi göstermesi çok değerli, kendisine teşekkür ediyorum.'' dedi.

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