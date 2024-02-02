İzmir'de acı konvoy! Vahşice katledilen taksiciyi arkadaşları yalnız bırakmadı
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, defnedilmek üzere Aydın'a götürüldü. Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun önüne Erge'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı geldi.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge için meslektaşları konvoy yaptı.
İzmir'de taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası konvoylu tepki gösterdi.
Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) aracında silahla vurulup hayatını kaybetmesinin ardından taksiciler, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.
Oğuz Erge'nin cenazesi, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmek üzere yola çıktı.