Fatih Erbakan yarın AK Parti kararını açıklıyor! İstanbul'da 'dengeleri değiştirecek çok sürpriz isim' hazır...

İSTANBUL ve Ankara için AK Parti ile ittifak görüşmelerinin dördüncü turunu dün gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi, kararını verdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifakla ilgili kararlarını yarın saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Yeniden Refah'ın İstanbul adayı için bomba kulisler geliyor.

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31 Mart yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti, dün Yeniden Refah Partisi'ni bir kez daha ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat görüştü.

Karar Genel Başkanlara bırakılmıştı

Görüşme sonrası açıklama yapan Doğan Bekin bir gazetecinin, "Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?" sorusuna, "Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız" dedi.

Erbakan yarın saat 14:00'te açıklayacak

Yeniden REfah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, sosyal medya hesabından, ittifakla ilgili kararı 3 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te açıklayacaklarını duyurdu. Herkesi YRP Genel Merkezi'ne davet etti. arı saat 14:00'te Genel Başkan Fatih Erbakan, YRP'nin yerel seçimler için ittifak kararını açıklayacak.

İstanbul adayı çok sürpriz bir isim

Genel başkan Yardımcısı Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusu üzerine de "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." ifadelerini kullandı. YRP kurmayları isim vermiyor ancak İstanbul adalarının hazır olduğunu belirterek, “Sürpriz bir isim, dengeleri değiştirecek bir aday olacak” diyor.