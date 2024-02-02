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Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Fahrettin Koca duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Fahrettin Koca duyurdu

Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun.

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