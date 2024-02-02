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Kuşadası’nda yakalanan iki şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

Kuşadası’nda yakalanan iki şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yakalanan iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin ortaklaşa olarak yaptıkları çalışma neticesinde Türkmen Mahallesinde Cadde üzerinde 2 şahıs yakalandı. B.E. isimli şahsın yapılan ev aramasında 2 parça halinde daralı toplam 3,75 gram metamfetamin, 3 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre takılı vaziyette 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Z.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında daralı 0,57 gram Esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü.

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