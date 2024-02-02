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ŞOK Marketler’e “Yılın İtibarlısı” Ödülü

ŞOK Marketler’e “Yılın İtibarlısı” Ödülü

ŞOK Marketler, The One Awards’da “Discount Zincir Market” kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

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ŞOK Marketler, “Discount Zincir Market” kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde birincilik ödülünü kazandı.

Kazananların Akademetre’nin yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmelerle halk oyuyla belirlendiği Pazarlama ve İletişim sektörünün prestijli ödülünde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ödüllendirilirken, ŞOK Marketler en itibarlı “Discount Zincir Marketi” seçildi.

 

Uğur Demirel: “Halkımızın gönlünde yer etmiş bir markayız”

 Halkın değerlendirmesiyle bu ödüle lâyık görülmekten duyduğu gururu dile getiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel sözlerini söyle sürdürdü: “ŞOK Marketler olarak, halkın en temel ihtiyaçlarının karşılandığı gıda perakendesi gibi bir sektörde hizmet vermenin bilincindeyiz. Bu anlayışla müşterilerimize her zaman kaliteli ve güvenilir ürünleri, mümkün olan en uygun fiyatlarla, evlerine en yakın noktadan ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatarak ulaştırmak için çalışıyoruz."

"Ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı vermek amacıyla düzenlediğimiz indirim kampanyalarımız, geçen sene hayata geçirdiğimiz Win sadakat programı ile müşterilerimize sağladığımız kazançlar gibi çalışmalarımızla sektörde öncüyüz. Bu çalışmalarımızın halk nezdinde karşılık bularak böyle değerli bir ödülle taçlandırılması bizleri çok mutlu etti. Bir kez daha halkımızın gönlünde yer etmiş bir marka olduğumuzu görmüş olduk. Teveccühünü esirgemeyen müşterilerimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

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