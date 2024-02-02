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Yeğenini aylarca çöp evde alıkoyan teyzeye tahliye

Yeğenini aylarca çöp evde alıkoyan teyzeye tahliye

Bursa’da 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’yı aylarca çöp evde alıkoyan, teyze Kamuran Pınar Acar hakkında karar verildi. Mahkeme, 30,5 yıl hapsi istenen kadının adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

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Bursa’da iki yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi.


Ağır Ceza Mahkemesi’nde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, hakkında kişiyi hürriyetten yoksun kılma, ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs ve çocuğa karşı eziyet suçlarından 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.’nın avukatı katıldı.
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

Bursa’daki dairesini Kamuran Pınar Acar’a kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar Acar’ın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, geçen yılın temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’yı baygın halde bulmuştu.

Çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti.

Daha sonra Cem Muhammet A. ile Kamuran Pınar Acar’ın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.

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