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Böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Konya'daki olayda flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Konya'daki olayda flaş gelişme

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katında yaşayan ve zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Olaydan sonra gözaltına alınan yabancı uyruklu Abdülkerim El A'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Abdülkerim El A, böcek ilaçlaması yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrılmış, üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. (7) kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurmuştu.

Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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